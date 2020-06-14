كيكي سيتين يعلق على فوز برشلونة الكاسح

تحدث كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن فوز البرسا على حساب ريال مايوركا 4-0 في الجولة الثامنة والعشرين بالدوري.





قال سيتين في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب إيبروستار: "نعم هناك دائماً بعض الجوانب التي يجب أن نحللها ونصححها بالطبع، ولكني راض تماماً عن المباراة، وعن أشياء كثيرة، تمتعنا بفاعلية، كما أننا دخلنا في أجواء المباراة منذ البداية.





وأضاف: "كنا جيدين بالكرة، ونسق الأداء هدأ قليلاً، رغم أننا افتقدنا لبعض التحكم أكثر في النسق لمنع الخصم من الحصول على الكرة".





ورغم هذا، إلا أن المدير الفني أكد أن المنافس وصل لمنطقة برشلونة بهجمات خطيرة، ولكنه لم يترجمها لأهداف.





وأوضح: "من الوارد حدوث مثل هذه المواقف، ولكن كان بإمكاننا توسيع النتيجة في مناسبات عديدة، كان علينا التحكم أكثر في النسق في بعض الأوقات، مايوركا يمتلك إمكانيات فنية، وسرعة، ويزن الأمور جيداً، ولكننا قدمنا أشياء إيجابية كثيرة".





وأبدى مدرب "البلاوغرانا" سيتين سعادته بعودة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز: "الانطباعات جيدة، بالنسبة لي الأمور كان من الممكن أن تكون أصعب في مباراة خاصة مثل هذه، وبعد فترة التوقف الطويلة، ولكن هذا لم يحدث، البداية جيدة لماراثون المباريات العشر المتبقية في الموسم".





وحول أداء سواريز، الذي حل بديلاً في الشوط الثاني بعد غياب طويل بسبب جراحة الركبة، وصنع الهدف الأخير الذي سجله ليونيل ميسي، قال: "قدم أداءً طيباً للغاية، قدم أكثر مما انتظرنا منه بالنظر لمدة الطويلة التي ابتعد فيها عن المنافسة، كان رائعاً، وسيتطور أكثر في الفترة المقبلة".





كما أعلن سيتين بشكل مبكر عن رغبته في القيام بالتدوير بين اللاعبين، إجراء بعض التغييرات في المباريات المقبلة، "ستكون هناك تغييرات كثيرة، هذا أمر مؤكد، أمامنا مباريات كثيرة متلاحقة، وبهذا المستوى نستطيع إجراء بعض التغييرات دون تأثر الفريق، بعض اللاعبين سيشاركون بصفة أكبر، ولكن سيكون هناك تدوير، هذا طبيعي مع هذا الكم الكبير من المباريات".



