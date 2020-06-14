رحاب الجمل: تسببت في إصابة نجلاء بدر ومحمد رمضان ضربني في "البرنس"

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أوضحت الفنانة رحاب الجمل أن شخصية "عبير" التي قامت بتجسيدها في مسلسل "البرنس" كانت في غاية الصعوبة، لأنها شخصية غير طبيعية بالإضافة إلى أنها ممتلئة بالشر، وأن الاقتراحات التي كانت تعطيها "عبير" كانت غريبة، وكانت تضحكها.



وتحدثت رحاب الجمل خلال لقاءها في برنامج "its show time" مع الإعلامية مها الصغير والإعلامية دينا حويدق، المذاع على قناة cbc، عن مشهد ضربها للفنانة نجلاء بدر لافتة إلى أنه كان حقيقيًا والسبب في ذلك يعود إلى المخرج محمد سامي؛ لأنه طلب منهم أن يكون الضرب بجد مش تمثيل، مُشيرة إلى أنها تسببت في تعرض يد نجلاء بدر للجزع،كما أشارت أن محمد رمضان قام بضربها،حيث قالت :"محمد رمضان ضربنب بالقلم والشلوت جامد، ووشى بقى لونه أحمر من الضرب".



وأشارت رحاب أن كل الممثلين بالمسلسل هم في الحقيقة أصحاب بالفعل وليسوا مجرد زملاء فقط، لافتة إلى أنهم يحبون بعضهم جدًا، ومُشيرة إلى أن المخرج محمد سامي نجح في توصيل احساسنا للجمهور عن طريق نصائحه الكثيرة التي كان يُلقيها عليهم، وأنه جهلهم ينسون أنهم واقفين أمام الكاميرا، فذلك جعلهم يقومون بالتمثيل بشكل طبيعي، وأنهم شعروا بذلك من خلال ردود فعل المشاهدين.



يشار أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.





