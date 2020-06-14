تفاصيل التقديم لإعلان الإسكان الاجتماعي الـ13
الأحد 14/يونيو/2020 - 09:58 ص
هدى عبدالرازق
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، موضحا أن الإعلان يغطي 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وباب الحجز مفتوح حتى 4 يوليو.
وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرق كبير دوره التأكد من أحقية المتقدمن في الحصول على الوحدة السكنية.
ونوه بأنه تم التوقف بعض الشيء في إجراءات تسليم الوحدات السكينة في الإعلانات السابقة بسبب فيروس كورونا حفاظا المواطنين، معقبا "استحملونا.. ظرف عالمي، ومتزعلوش مننا".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنهم يقومون حاليا بتسليم وحدات الإعلانين الثامن والتاسع، ويجهزون لتسليم وحدات الإعلان العاشر، مناشدا المتقدمين في الإعلان الجديد عدم التزاحم، حيث التقديم مستمر حتى 4 يوليو، وسيتم مضاعفة عدد كراسات الشروط المطروحة، مؤكدا أنه لا يوجد تحريك في الأسعار.
وتبدأ وزارة الإسكان، اليوم، فتح باب الحجز لوحدات الإعلان الـ13 من برنامج الإسكان الاجتماعى، فى ١٠ محافظات هى: (الفيوم ــ بنى سويف ــ المنيا ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا ــ الأقصر ــ أسوان ــ البحر الأحمر ــ مطروح).
ودعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد، المواطنين لعدم التزاحم على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13؛ حفاظا على صحتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم طباعة المزيد من كراسات الشروط، وإتاحتها بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، وسيحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز بالمشروع.
وأكدت أن هناك متسعا من الوقت لشراء كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق، حيث سيبدأ الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 1462020 حتى 472020.
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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