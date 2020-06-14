تفاصيل التقديم لإعلان الإسكان الاجتماعي الـ13

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، موضحا أن الإعلان يغطي 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وباب الحجز مفتوح حتى 4 يوليو.





وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك فرق كبير دوره التأكد من أحقية المتقدمن في الحصول على الوحدة السكنية.





ونوه بأنه تم التوقف بعض الشيء في إجراءات تسليم الوحدات السكينة في الإعلانات السابقة بسبب فيروس كورونا حفاظا المواطنين، معقبا "استحملونا.. ظرف عالمي، ومتزعلوش مننا".





وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنهم يقومون حاليا بتسليم وحدات الإعلانين الثامن والتاسع، ويجهزون لتسليم وحدات الإعلان العاشر، مناشدا المتقدمين في الإعلان الجديد عدم التزاحم، حيث التقديم مستمر حتى 4 يوليو، وسيتم مضاعفة عدد كراسات الشروط المطروحة، مؤكدا أنه لا يوجد تحريك في الأسعار.





وتبدأ وزارة الإسكان، اليوم، فتح باب الحجز لوحدات الإعلان الـ13 من برنامج الإسكان الاجتماعى، فى ١٠ محافظات هى: (الفيوم ــ بنى سويف ــ المنيا ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا ــ الأقصر ــ أسوان ــ البحر الأحمر ــ مطروح).





ودعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مى عبدالحميد، المواطنين لعدم التزاحم على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13؛ حفاظا على صحتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيتم طباعة المزيد من كراسات الشروط، وإتاحتها بمكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، وسيحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز بالمشروع.





وأكدت أن هناك متسعا من الوقت لشراء كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق، حيث سيبدأ الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 1462020 حتى 472020.



