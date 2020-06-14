زينة تثير حيرة متابعيها بسبب هذه الصورة

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة زينة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور وعلى وجهها رسم باللون الأسود.

وعلقت زينة، على الصور قائلة:"تقولوا ده ماسك ولا رسم ولا ايه ؟؟".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ده فلتر ؟صح" وأضاف آخر"ده شكلو شكل ف سناب شات ولا ايه بس حلو عليكي".


يذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل جمع سالم، يشارك في بطولته الفنانة زينة ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب وهايدي رفعت ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وريم البارودي ومحمد علاء وأحمد سلطان وأحمد صيام وماجدة منير، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

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