غدا.. محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن أن محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار سيتوجه للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كوروما غدا الاثنين ببنك الدم، لاستخدامها كمضادات لفيروس كورنا.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ التعافي كان في انتظار الصحة لتحديد الوقت المناسب لإجراء التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة أي مريض كمساهمته في حل الأزمة.





وأكد المحافظ، على أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف للعبور بالوطن إلى بر الأمان، والشفاء من فيروس كورونا هو فضل من الله ويجب على كل المتعافيين التبرع بالبلازما للتخفيف عن المرضى ومساندة الكوادر الطبية في أداء عملها.





يشار إلى أن البلازما تساعد على سرعة شفاء المصابين وتقوية مناعة المرضى لاستخدامها كأجسام مضادة للفيروس، وتحتوي على أجسام مضادة ينتجها جسم المتعافي، وعند حقنها للمريض تساهم في زيادة الاستجابة المناعية للجسم وتساعده على مهاجمة الفيروس.



