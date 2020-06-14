غدا.. محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن أن محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار سيتوجه للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كوروما غدا الاثنين ببنك الدم، لاستخدامها كمضادات لفيروس كورنا.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ التعافي كان في انتظار الصحة لتحديد الوقت المناسب لإجراء التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة أي مريض كمساهمته في حل الأزمة.

وأكد المحافظ، على أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف للعبور بالوطن إلى بر الأمان، والشفاء من فيروس كورونا هو فضل من الله ويجب على كل المتعافيين التبرع بالبلازما للتخفيف عن المرضى ومساندة الكوادر الطبية في أداء عملها.

يشار إلى أن البلازما تساعد على سرعة شفاء المصابين وتقوية مناعة المرضى لاستخدامها كأجسام مضادة للفيروس، وتحتوي على أجسام مضادة ينتجها جسم المتعافي، وعند حقنها للمريض تساهم في زيادة الاستجابة المناعية للجسم وتساعده على مهاجمة الفيروس.

تسجيل 1677 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة.
 
وأوضح متحدث الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
 
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية كورونا فيروس كورونا تبرع بوابة الفجر بلازما الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

جوارديولا يضرب برشلونة في مقتل

منذ نصف ساعة

صدمة زيدان.. ريال مدريد يتخلى عن كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف نجم جديد من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة من ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي

منذ 40 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:56 ص

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

10:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم