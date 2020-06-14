غدا.. محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا
الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 ص
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن أن محافظ الإقليم الدكتور أيمن مختار سيتوجه للتبرع ببلازما الدم بعد تعافيه من كوروما غدا الاثنين ببنك الدم، لاستخدامها كمضادات لفيروس كورنا.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه منذ التعافي كان في انتظار الصحة لتحديد الوقت المناسب لإجراء التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة أي مريض كمساهمته في حل الأزمة.
وأكد المحافظ، على أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا التكاتف للعبور بالوطن إلى بر الأمان، والشفاء من فيروس كورونا هو فضل من الله ويجب على كل المتعافيين التبرع بالبلازما للتخفيف عن المرضى ومساندة الكوادر الطبية في أداء عملها.
يشار إلى أن البلازما تساعد على سرعة شفاء المصابين وتقوية مناعة المرضى لاستخدامها كأجسام مضادة للفيروس، وتحتوي على أجسام مضادة ينتجها جسم المتعافي، وعند حقنها للمريض تساهم في زيادة الاستجابة المناعية للجسم وتساعده على مهاجمة الفيروس.
تسجيل 1677 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة.
وأوضح متحدث الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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