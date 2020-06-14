بعد إجرائه عملية جراحية بقدمه.. رامز أمير يتخلى عن العكاز

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان رامز أمير، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصور يحتفل بتخليه عن العكاز الأول بعد إجرائه عمليه جراحية بقدمه.

وعلق رامز، على الصورة قائلًا:"الجمدلله العكاز الأول كده مع السلامة".

وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور أمير، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يشفيك ويعافيك" وأضاف آخر"الله حي التاني جي"، وفي السياق ذاته تابع الفنان طارق الأيباري قائلًا:"الحمدلله".

يذكر أـن آخر أعمال رامز أمير، مسلسل الأختيار الذي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي وأمير كرارة.

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