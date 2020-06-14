علا رشدي تكشف كواليس عملية سرقة معرض السيارات

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كشفت الفنانة علا رشدي، كواليس رسقة عملية معرض العربيات من مسلسل "100 وش"، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها من الكواليس، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت علا، على الصورة قائلة:"من كواليس عملية معرض العربيات ماجي ب 100 وش".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"علي فكرة المسلسل روعه بجد شفته بعد رمضان" وأضاف آخر"ابدعتي في الدور".



مسلسل "ب100 وش" تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآس ياسين وأسلام إبراهيم.