أسعار الذهب اليوم الأحد 14-6-2020 في السوق المحلى خلال التعاملات الصباحية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد في سوق الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية تزامنا مع إجازة بورصة الذهب العالمية واستقرار السعر العالمي للمعدن الاصفر مسجلا 1730 دولار، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 778 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام
عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 6224 جنيها
أوقية الذهب 1430 دولار
 
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أمس الجمعة، إذ تعافت الأسهم في البورصة الأمريكية من أسوأ أداء يومي لها في ثلاثة أشهر، في حين هبط اليورو مقابل العملة الأمريكية، ماحيا مكاسب مبكرة.
 
ونزل الين مقابل الدولار لأول مرة في خمس جلسات، بينما تراجع الفرنك السويسري، إذ ارتفعت وول ستريت لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة. وصعد الدولار 0.6 % مقابل الين إلى 107.455 ين. ومع ذلك، ما زال أداء الدولار الأسبوعي مقابل الين هو الأسوأ منذ أواخر مارس.ومقابل الفرنك السويسري، قفز الدولار 1.2 % إلى 0.9551 فرنك.

 
 
وتراجع اليورو 0.6 % إلى 1.1228 دولار، منخفضا من 1.1422، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغه الأربعاء الماضى، و صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 97.33 بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع، بحسب وكالة رويترز.
 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


   

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