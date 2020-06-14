جونسون يدين "البلطجة" بعد احتجاجات اليمين المتطرف في لندن

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أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "البلطجة العنصرية" بعد أن اشتبك محتجون يمينيون متطرفون في لندن يوم السبت مع متظاهرين مناهضين للعنصرية ورجال شرطة يحاولون إبقاء الجانبين متباعدين.





اندلعت معارك بين مجموعات خارج محطة واترلو، حيث ألقيت ألعاب نارية قبل أن تطوق الشرطة المناطق. على جسر قريب، تم رشق الشرطة بالحجارة. استمرت المناوشات المتفرقة في أجزاء من وسط المدينة.



قال جونسون على تويتر: "البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا.. أي شخص يهاجم شرطتنا سيقابل بالقوة الكاملة للقانون."



وفي وقت سابق من اليوم، تجمعت عصابات صغيرة من المتظاهرين، وهتفت الجماعات اليمينية المتطرفة ضد الافتراءات العنصرية على المتظاهرين المناهضين للعنصرية وحاول البعض استخدام حواجز اصطدام معدنية لاختراق خطوط الشرطة.



وقالت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص بتهم من بينها الاضطرابات العنيفة والاعتداء على الشرطة، وأن ستة ضباط أصيبوا بجروح طفيفة. وقالت خدمة الإسعاف إنها عالجت 15 شخصا.



وغرد رئيس البلدية صادق خان على تويتر: "من الواضح أن الجماعات اليمينية المتطرفة تسبب العنف والاضطراب في وسط لندن، وأنا أحث الناس على الابتعاد".



