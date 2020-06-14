جورج وسوف ينفي تدهور حالته الصحية

نفى الفنان جورج وسوف، الأخبار التي تم تداولها حول أزمته الصحية والتي تفيد بتدهورها.

وكتب "وسوف": "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم!! اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات.. زهئنا".

وكان قد جاء في تفاصيل الخبر المتداول: "مصادر مُقرّبة من الفنان جورج وسوف قد أكّدت أنه لم يستطع استكمال عمله الفني الجديد بعنوان (حلاوة الروح) بسبب حالته الصحيّة”، من دون الكشف ما إذا فعلاً وضع وسوف الصحي قد تدهور كما تناقل البعض".