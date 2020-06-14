القصة الكاملة حول صورة بنات شريف منير التي قلبت السوشيال ميديا

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم القصة الكاملة حول صورة بنات شريف منير التي قلبت السوشيال ميديا، حيث تعرض الفنان شريف منير خلال اليومين الماضيين لتجاوز مسئ من أحد متابعيه، بعدما قام بنشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" على حسابه الخاص على "إنستجرام".

أول رد من شريف منير على صورة ابنتيه

بنات شريف منير، وبعد التعليقات المسيئة قام شريق منير بحذف صورة ابنتيه، ولكنه يضعها مرة آخرى، ويتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، قائلا "أنا امبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما انشرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هيتاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".

بنات شريف منير

ولكم يكتف شريف منير بهذا فقط، بل قال في مقطع الفيديو، الذي تناوله العديد من الفنانين والمتابعين له بالمشاركة مرة أخرى:" دول المذنبين، دول المتهمين، اللي عملوا المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لان الناس اللي شتموني بيكلموني بالدين، هما دول اللي أذوا الدنيا كلها البنتين الكبار أوي".

ووجه شريف منير الشكر لكل من دعمه ووقف بجانب بناته وبجانبه قائلا "أنا بشكركم على إحساسكم وشعوركم، اللي طالبه منكم النهاردة لازم يكون في وقفة قوية، لازم كلنا نبقى إيد واحدة، أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج ما تسكتوش، أعملوا بلاغ، الإهتمام غير طبيعي من قبل النيابة، والناس فارق معاها الموضوع جدا، وعايزين يساعدوا".

وأكمل شريف منير: "لازم نقول لا للسفالة، لا للقذارة، الناس دي مش عايزينها في حياتنا، لازم بقى تنشطوا شوية وتعملوا بلاغات متتالية لمباحث الانترنت، دول بناتي اللي اتهانوا عشان كنت بس فرحان بيهم، ولكن الرد هيكون جامد أوي".
القصة الكاملة حول صورة بنات شريف منير التي قلبت السوشيال ميديا
القصة الكاملة حول صورة بنات شريف منير التي قلبت السوشيال ميديا

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