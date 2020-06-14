لطيفة تواجه فيروس كورونا بأغنية "للشمس"

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر

طرحت النجمة لطيفة التونسية، أغنية جديدة بعنوان "للشمس" عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب" وذلك بعد أن روّجت لها عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأغنية "للشمس" من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي، والكليب الخاص بها يتضمن مشاهد ولقطات تعكس المعالم السياحية والطبيعية في دولة تونس.

وجاء هذا العمل الغنائي المصوّر ليبث الأمل والتفاؤل في قلوب المحبين في ظل أزمة كورونا في خطوة من لطيفة للتعبير عن أن هذه الأزمة سنتجاوزها قريبًا.

وحقق كليب أغنية "للشمس" رواجًا واسعًا لدى طرحه حيث أعرب محو لطيفة عن إعجابهم بالأغنية وطريقة تصويرها.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة سبق أن طرحت ألبوما بعنوان "أقوى وحدة" لعام 2020.


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