الشناوي يحسم مصيره مع براميدز

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية محلية أن أحمد الشناوي حارس مرمى براميدز حسم مصيره مع ناديه ورفض فكرة الرحيل عن صفوفه في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن العديد من الأندية أبدت اهتنامها بالتعاقد مع أحمد الشناوي إلا أنه لا يرغب في الرحيل عن ناديه في الموسم المقبل.

ويطمح الشناوي في البقاء مع براميدز لارتفاع راتبه السنوي وهو ما جعله يرفض فكرة الرحيل على الرغم من اقتراب التعاقد مع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي.
وانضم احم الشناوي إلى براميدز قادمًا من الزمالك في صيف 2018.

كما تلقى أحمد الشناوي عروضًا من المصري البورسعيدي وأحد أندية الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

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