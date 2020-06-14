بعد فتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف نجم جديد من الأهلي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، رغبة نادي بيراميدز في ضم لاعب جديد من النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









وضم بيراميدز نجمي الأهلي، شريف إكرامي حارس المرمى، وأحمد فتحي الظهير الأيمن، بعد انتهاء عقديهما مع القلعة الحمراء هذا الموسم.





ووفقاً لمصادر مقربة من إدارة الفريق، فإن بيراميدز يسعى لضم صانع ألعاب النادي الأهلي عمار حمدي، خلال الميركاتو الصيفي.









وأكدت التقارير، أن مسئولي بيراميدز تواصلوا مع اللاعب المعار لنادي طلائع الجيش، لمعرفة رغبة في الإنضمام للنادي خلال الموسم المقبل.

















وأضافت التقارير، أن بيراميدز يفضل ضم اللاعب بشكل نهائي، ولا يريد ضمه على سبيل الإعارة.









ويريد عمار حمدي مغادرة الأهلي بشكل نهائي وعدم ترك الفريق معاراً مرة أخرى، في ظل صعوبة حصوله على فرصة في التشكيل الأساسي.













وتألق حمدي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت في نوفمبر عام 2019، وقاد الفراعنة الصغار للحصول على اللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو.













وذهب اللاعب في يناير الماضي معاراً لنادي طلائع الجيش بحثاً عن فرص أكثر في المشاركة، إلا أن توقف النشاط حال دون ذلك.









كما خاض حمدي إعارة لنادي الإتحاد السكندي خلال الموسم الماضي، وظهر بشكل جيد مع الفريق، ليعود للأهلي مطلع هذا الموسم.









ظهر حمدي في مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم، كان لقاء دور الـ32 من بطولة كأس مصر ضد نادي بني سويف.

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