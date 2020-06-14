تردد قناة بي إن سبورت HD3 الناقلة للدوري الإسباني

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
يتابع عشاق كرة القدم الإسبانية بشغف، عودة بطولة الدوري الإسباني للحياة مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وعادت البطولة للحياة يوم الخميس الماضي، بلقاء ديربي الأندلس بين فريقي أشبيلية وريال بيتيس، والذي حسمه الأول بهدفين دون رد، في الجولة 28.


وتمكن برشلونة من الفوز بسهولة شديدة على مضيفه ريال مايوركا برباعية دون رد، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدلرته حتى نهاية الجولة.


في المقابل، ينتظر عشاق النادي الملكي، لقاء ريال مدريد مساء اليوم الأحد، ضد ضيفه إيبار، على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في ظل الإصلاحات التي يشهدها ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري لحقوق البطولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



ومن المقرر أن تُذاع مباراة ريال مدريد وإيبار عبر قناة بي إن سبورت HD3، التي تبث مباريات الليجا بشكل أساسي، وفيما يلي تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات.


التردد: 11013

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطاً: 2/3.

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عودة الدوري الاسباني تردد بي ان سبورت الدوري الأسباني

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