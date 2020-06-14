حالة الطقس غير مستقرة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فنشهد طقس مائل للحرارة تارة وطقس مستقر تارة آخرى، وهذا بسبب تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 14/6/2020، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يشهد الطقس برودة ويكون لطيف ليلا.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم حيث تشهد السواحل الشمالية أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة غرب البلاد، مع رياح تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى أقصى غرب السواحل الشمالية، وتكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في شمال وجنوب الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

ووجهت الأرصاد الجوية رسالة للمواطنين مفاداها "متابعة النشرات الجوية من الموقع الرسمي للهيئة، عبر الرابط التالي ema.gov.eg".

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر، وفي حالة الخروج الطارئ من المنزل يبجب ارتداء القبعات أثناء التجول في الشوارع.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم إليكم البيان التالي:
العظمى الصغرى

القاهرة 34 23
الإسكندرية 28 21
وادي النطرون 34 22
طنطا 33 22
شبين الكوم 34 23
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 27 20
السلوم 29 21
سيوة 34 20
بورسعيد 27 21
دمياط 28 21
الزقازيق 34 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 33 20
السويس 33 21
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 34 17
نويبع 37 25
طابا 35 23
كاترين 31 17
الطور 32 23
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 26
مرسى علم 35 27
الفيوم 34 23
بنى سويف 35 24
المنيا 35 24
أسيوط 36 26
سوهاج 40 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
أدفو 44 27
أبو سمبل 44 26
الوادي الجديد 40 28
شلاتين 39 29
أبو رماد 37 27
حلايب 37 29
رأس حدربة 36 28

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