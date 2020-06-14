لاعب ليفربول السابق يوضح لكلوب مايحتاجه محمد صلاح في الفترة القادمة

وجه اللاعب الدولي الإنجليزي ونادي ليفربول السابق بيتر كراوتش نصيحة للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز نصيحة عن مايحتاجه ثلاثي هجوم الفريق محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الموسم الجديد.





وقال كراوتش في تصريحات صحفية اليوم:"ليفربول ليس لديه لاعبين جيدين فقط بل شخصيات قوية أيضا لديهم تناغم في الملعب وهذا الفضل يعود للمدرب يورجن كلوب وأعتقد لن يقف الفريق هذا الصيف وسيضم لاعبين جدد".





وأضاف لاعب ليفربول السابق:"ثلاثي خط الهجوم بوجود محمد صلاح وفيرمينو وماني أقوياء، ولكن هذا وحده لن يكفي، يحتاجون للاعب قوي في وسط الملعب مثل نجولو كانتي مناسب تمامًا لتشكيلة الفريق وسيؤمن ثلاثي الهجوم بطريقة مثالية وربما إذا كانت هناك إمكانية لعودة كوتينيو سأكون مؤيدا لها بكل تأكيد".



