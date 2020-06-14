ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز برشلونة على مايوركا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


حقق فريق برشلونة فوز كبير برباعية دون رد على نظيره مايوركا اليوم ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإسبانى والذي عاد بعد فترة توقف.

وعادت بطولة الليجا الإسبانية بعد غياب دام لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وسجل رباعية برشلونة كل من ارتورو فيدال ومارتن بريثويت وجوردي البا وليونيل ميسي لينفرد الفريق بصدارة الدوري الإسبانى.

ترتيب الدوري الاسباني

برشلونة 61 نقطة

ريال مدريد 56 نقطة

إشبيليه 50 نقطة 

ريال سوسيداد 46 نقطة 

خيتافي 45 نقطة 

أتليتكو مدريد 45 نقطة

فالنسيا 43 نقطة 

فياريال 41 نقطة 

غرناطة 41 نقطة 

أتليتك بيلباو 37 نقطة

أوساسونا 34 نقطة 

ليفانتي 34 نقطة 

ريال بيتيس 33 نقطة 

بلد الوليد 32 نقطة 

الافيس 32 نقطة 

إيبار 27 نقطة

سيلتا فيجو 26 نقطة 

مايوركا 25 نقطة 

ليجانيس 23 نقطة 

إسبانيول 23 نقطة

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بريثويت برشلونة وريال مايوركا برشلونة الدوري الاسباني

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