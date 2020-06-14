كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية علي احترام الاتفاقيات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنه يتعين على كوريا الشمالية احترام الاتفاقات السابقة الموقعة بين البلدين، بعد يوم من تحذير بيونجيانج من إجراءات انتقامية ضد الجنوب قد تشمل الجيش، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في بيان "يجب على الجنوب والشمال محاولة احترام جميع الاتفاقات المبرمة بين الكوريتين".

"إن الحكومة تأخذ الوضع الحالي على محمل الجد."

وفي وقت سابق، كانت قد حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية من الإجراءات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية التي قد تشمل الجيش في التصعيد الأخير للتوترات بشأن المنشقين من الشمال الذين يعيدون الدعاية والطعام.


وأصدرت كيم يو جونغ، التي تعمل بشكل غير رسمي كواحد من كبار مساعدي كيم جونغ أون، التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية KCNA يوم السبت.


وجاء بيانها، الذي لم يذكر ما يمكن أن يكون عليه الإجراء التالي، بعد أيام من اتخاذ كوريا الجنوبية إجراءات قانونية ضد المنشقين الذين كانوا يرسلون مواد مثل الأرز والمنشورات المناهضة للشمال، عادة بالبالون عبر الحدود المحصنة بشدة أو في زجاجات بواسطة البحر.

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وزارة التوحيد الكورية الجنوبية كيم يو جونغ كوريا الجنوبية و الشمالية

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