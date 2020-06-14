تفاصيل عقد حسين الشحات مع الأهلي

ذكرت تقارير صحفية محلية أنه تم تداول صورة من عقد حسين الشحات نجم الأهلي بالتفاصيل المالية له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





وكان حسين الشحات قد عقداً مع الأهلي تبلغ مدته أربع مواسم ونصف مقابل 24.5 مليون جنيه بداية من فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير عام 2019 ويمتد حتى نهاية موسم 2023.





وينص عقد الشحات بينه وبين الأهلي على حصوله من القلعة الحمراء على مبلغ 6 ملايين جنيه في موسم 2021/ 2022 على أن يحصل الشحات على مبلغ 7 ملايين جنيه في آخر مواسم عقده 2022/2023 بينما يحق للشحات الحصول على 7 ملايين جنيه خلال موسم 2022/2023.





وأكدت تقارير صحفية مصرية في الفترة الأخيرة أن حسين الشحات أبلغ المقربين منه بعدم رغبته في الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه لا صحة لما يتردد عن وجود عروض خليجية للتعاقد معه أبرزها من النصر السعودي.



