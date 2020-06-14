الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض في درجات الحرارة في صباح اليوم الأحد، وتشهد القاهرة والوجه البحرى طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب.





كما تنبأ خبراء الهيئة، بأن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.





وشهد أمس السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد.



