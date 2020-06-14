الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم
الأحد 14/يونيو/2020 - 08:42 ص
الفجر
تنبأت هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض في درجات الحرارة في صباح اليوم الأحد، وتشهد القاهرة والوجه البحرى طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب.
كما تنبأ خبراء الهيئة، بأن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
وشهد أمس السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ساد طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما شهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد.
خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و62 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 42980 حالة و1484 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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