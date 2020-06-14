الكاف ينوي تأجيل أمم إفريقيا المقبلة

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
كشف المغربى عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن "الكاف" يبحث إمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأجلت كافة البطولات الإفريقية للأندية والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وكأس العالم، لتقليل انتشار فرص العدوى بالوباء المستجد.

وقال عبد المنعم باه، فى تصريحات لإذاعة "Sport Info" الكاميرونية: "كاف يدرس مقترحا بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعطيل أغلب الأحداث الرياضية في معظم دول القارة السمراء".

وأوضح سكرتير "الكاف" أن الموعد المقترح للاقامة المسابقة سيكون في يناير 2022 بدلاً من يناير 2021".

وكشف عبد المنعم عن عوامل اختيار يناير 2022 موعدا للانطلاق البطولة القارية، قائلا؛ "وجدنا أن أنسب وقت للاقامة البطولة هو فصل الشتاء، نظرا للظروف المناخية الحارة في الكاميرون، إلى جانب وجود عدد كبير من البطولات ستقام في نفس الفترة، كيوريو 2020 وكوبا أمريكا، لذت كان المقترح الأمثل هو تأجيل كأس أمم إفريقيا لمدة عام".

وبسؤالة عن مصير ال4 مباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021؛ أوضح: "التجمع الدولي في أكتوبر ونوفمبر كافيين لإنهاء مرحلة التصفيات، لكننا سوف ننتظر حتى تستقر الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا".

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