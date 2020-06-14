رئيس السلفادور يعلن إعادة تشغيل اقتصاد البلاد في 16 يونيو

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قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، يوم السبت أن اقتصاد البلاد قد يبدأ في إعادة التشغيل في 16 يونيو، بعد أسابيع من الإغلاق الصارم الذي يهدف إلى احتواء الفيروس التاجي، وفقا لما اودته وكالة "رويترز".



وقال الرئيس ناييب بوكيلي إن عملية إعادة الاقتصاد ستكون تدريجية وستمر عبر عدة مراحل، مع عدم استئناف المطار عملياته حتى السادس من أغسطس.



وقد فرض الزعيم بعض أصعب التدابير في الأمريكتين ضد الوباء، حيث سجلت السلفادور 72 حالة وفاة و3،603 إصابة بفيروس كورونا.



كان أبو كيلة قد اشتبك من قبل مع المشرعين الذين أرادوا انهاء مبكر للحظر. عند الإعلان عن خطط لإعادة تشغيل الاقتصاد، حث السكان على البقاء في منازلهم لفترة أطول قليلًا من المطلوب.



وقال " ينتهي الحجر الصحي قانونيا اليوم الساعة 2400 (بالتوقيت المحلي)، لكننا نطلب من الناس البقاء في الحجر الصحي الطوعي حتى يوم الاثنين.. لا يمكننا تجنب إعادة الفتح."

