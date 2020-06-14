السفارة الأمريكية في سيول تدعم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية

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علقت السفارة الأمريكية في سيول لافتة ضخمة على مبنى مهمتها كُتب عليها "حياة السود مهمة" وغرّدت بصورة تعبر عن دعمها لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء أمريكا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



غردت السفارة يوم السبت "تتضامن السفارة الأمريكية مع مواطنيها الذين يحزنون ويحتجون سلميًا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة #BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) دعمنا لمحاربة الظلم العنصري ووحشية الشرطة بينما نسعى جاهدين لنكون مجتمعًا أكثر شمولًا وعدلًا ''، إضافة إلى صورة اللافتة بالأبيض والأسود.



قام السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس بإعادة نشر الرسالة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... من هذا التنوع نكتسب قوتنا".



تُنظم احتجاجات Black Lives Matter في جميع أنحاء العالم كجزء من حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة، ولكن يُنظر إلى اللافتة على أنها دعم نادر ومفتوح للاحتجاج من قبل أحد المعينين للرئيس دونالد ترامب. ربط ترامب الاحتجاجات العنيفة بـ "البلطجة".





ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من السفارة اليوم الأحد.

