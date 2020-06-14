"كَورونا فيروس" لمحمد رمضان تسجل أكثر من 6 ملايين مشاهدة في وقت قياس (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
تخطت اغنية كورونا محمد رمضان حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، في 11 يونيو الجاري.

واحتفل رمضان، على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حققت 3 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتصدرت اغنية كورونا محمد رمضان "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما بحث الكثيرون من محبي النجم محمد رمضان عن أحدث أغانيها التي طرحها يوم أمس ولاقت إعجابًا كبيرًا من متابعيه وعشاقه.

وتهدف اغنية كورونا محمد رمضان إلى توعية الناس من خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ضرب العالم أجمع، منذ بداية انتشاره في أواخر ديسمبر 2019 بالصين، إلى هذه اللحظة حيث أصاب غالبية دول العالم.


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