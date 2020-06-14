"كَورونا فيروس" لمحمد رمضان تسجل أكثر من 6 ملايين مشاهدة في وقت قياس (فيديو)

تخطت اغنية كورونا محمد رمضان حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة، بعدما طرحها عبر قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، في 11 يونيو الجاري.





واحتفل رمضان، على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حققت 3 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.



