لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

كما طالبت أيضا قائدي السيارات بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

وشددت على أنه في حالة وجود أي أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

كما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نشرة المرور حوادث بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. كيف يمكن التعامل مع ضيق التنفس الناتج عن الكمامة؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 20 ساعة

في 4 محافظات.. مصر تفتح المساجد وسط استعدادات مكثفة

منذ أقل من ساعتين

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 11 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. سهولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

10:54 م

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

01:18 ص

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم