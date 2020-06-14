محمد علاء: الناس بتدعي عليا بسبب "البرنس"
الأحد 14/يونيو/2020 - 07:27 ص
قال الفنان محمد علاء، إن من أكثر الأشياء التي استغربها إزاء دوره في مسلسل "البرنس" ردود فعل الجمهور حيث كان هناك من يدعو عليه وعلى أولاده بسبب المسلسل.
وأضاف علاء خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"، أن الفنانين الذين شاركوا في العمل اندمجوا وأحبوا الشخصيات بدرجة كبيرة.
وتابع: "وصل الحال بنا لدرجة أننا داخل البلاتوه في أوقات التصوير كنا ننادي بعضنا البعض بأسمائنا داخل المسلسل فكان ينادي محمد رمضان صباح الخير يا برنس وروجينا كانت تقول لي يا عمري.