تعرف على عدد مشاهدات "سلام من السعودية" المهداة من الهيئة العامة للترفيه وروتانا في وقت قياسي (فيديو)

ي تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أطلقت أمس أغنية جديدة وطنية تحمل عنوان "سلام من السعودية" بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، وهي فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها، ووقف على جميع تفاصيلها.





الأغنية من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ومشاركة 13 فنان وفنانة من السعودية، حيث تغنوا في جميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.



