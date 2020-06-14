احتجاجات جديدة تعصف بالولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود

اندلعت قبل قليل احتجاجات في ولاية جورجيا بعد مقتل رجل أسود قاوم الاعتقال واستولى على سلاح لأحد ضباط الشرطة وهو الأمر الذي دفع الشرطة بالرد عليه، وقام المتظاهرون بإغلاق أحد الطرق الرئيسية بالولاية وأحرقوا مطعما، وفقا لما أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قتل جورج فلويد (46 عاما)، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.





وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.



