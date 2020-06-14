طقس الأحد| أمطار خفيفة.. ودرجة الحرارة تصل لـ44 (تفاصيل)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، طقس مائل للحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس ساعات النهار:
يسود القاهرة الكبرى، والوجه البحري طقس مائل للحرارة.
يسود السواحل الشمالية طقس لطيف مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.
يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

طقس ساعات الليل:
يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيف.
يسود السواحل الشمالية طقس لطيف.
يسود شمال وجنوب الصعيد طقس معتدل.

الملاحة البحرية
هذا، وتشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 34
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 35
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 42
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 44
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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