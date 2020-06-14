موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي









صعد كل من يوفنتوس ونابولي للمباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا للموسم الجديد 2019_2020.





وعادت الكرة الإيطالية من جديد بعد توقف دام لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.





موعد مباراة يوفنتوس ونابولي





يستضيف ملعب الأولمبيكو مباراة يوفنتوس ونابولي فى نهائي بطولة كأس إيطاليا يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يونيو فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.



