توني كروس: أتمنى إهدار برشلونة النقاط من أجل تتويج ريال مدريد باللقب

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:36 ص
توني كروس
توني كروس
محمد الدمتناوي


تحدث الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، أن فريقه سيتمكن من التتويج باللقب في حال تعثر برشلونة خلال المباريات المتبقية.


ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع وجود مباراة لريال مدريد أمام إيبار مساء اليوم.


وقال كروس في تصريحات لشبكة "DAZN" العالمية:" نأمل في فقدان برشلونة العديد من النقاط، ما زلنا نفتقر إلى القليل من الاتساق، وألا كنا قد تصدرنا الدوري قبل توقف المُسابقة، ولكن هذا ما حدث".


وتابع:" الفريق الذي لديه إصابات هو الذي سيحقق اللقب في النهاية، نحن نحتاج إلى كل لاعب خلال الفترة المقبلة، والفريق الذي سيتعامل مع هذا الوضع هو من سيحسم اللقب في النهاية".


وواصل:" يجب أن نستعد بأفضل ما لدينا، والمباراة الأولى ستُبين أين نحن الآن".


وأتم:" نأمل أنّ نتمكن من الحصول على لقب هذا الموسم، في ريال مدريد، يجب أنّ يكون هناك دائمًا لقب واحد على الأقل، إذا أردنا التحدث عن موسم ناجح فعلينا الحصول على لقب".

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