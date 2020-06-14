أحمد الشيخ يصدم الأهلي ويتمسك بالذهاب إلى بيراميدز في الميركاتو الصيفي









تمسك أحمد الشيخ لاعب الأهلي، بالانتقال لبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، ولو على سبيل الإعارة، لخوض تجربة جديدة، والمشاركة بصفة أساسية لاستعادة مستواه في ظل قلة مشاركاته مع الأحمر.





تعاقد بيراميدز مع أحمد الشيخ





ويرغب مسئولي بيراميدز في استعارة الشيخ بداية من الموسم الجديد، خاصة في ظل عدم قناعة الإدارة بالتونسي عمر العيوني، الذي بات قريبًا من الرحيل عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري.





من جانبه تحدثت تقارير صحفية عن استقرار أحمد الشيخ على الرحيل عن النادي الأهلي واللعب لبيراميدز على سبيل الإعارة بعد قناعته التامة بخوض تجربة جديدة خاصة وأن فرص مشاركته قليلة للغاية في ظل اقتراب رمضان صبحي من البقاء في الفريق في الموسم الجديد.





وأوضحت التقارير أن تمسك السويسري رينيه فايلر بالتعاقد مع الأوروجوياني سيرينو لتدعيم الفريق وهو ما يزيد من صعوبة حصول الشيخ على فرصة كاملة في الموسم المقبل.



