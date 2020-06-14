"الموهبة الصاعدة".. الجمهور يشيد بأداء تيام مصطفى قمر منذ طفولته









خطف الفنان تيام مصطفى قمر قلوب الجمهور منذ أول ظهور له بالمجال الفني عندما كان طفلًا صغيرًا، حيث شارك مع والده الفنان مصطفى قمر في فيلم ''قلب جرئ" وجسد دور نور.ثم شارك تيام مصطفى قمر في فيلم "بحبك وأنا كمان'' والذي مازال دوره مرتبطًا في أذهان الجميع خاصة عند غناءه أغنية "كان في مرة طفل صغير" مع والده.ثم قدم تيام قمر العديد من الأعمال، وخاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته مع كوكبة من نجوم الفن في مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا.وقام تيام قمر بتجسيد دور "علي"، وأشاد الجميع به لإتقانه الدور ببراعة وتوالت عليه العديد من التعليقات من الجمهور معبرين عن حبهم له.قصة مسلسل "خيانة عهد''تدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.أبطال مسلسل "خيانة عهد"شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.