رغبة جوارديولا تقرب مانشستر سيتي من ضم نجم فياريال

يسعى نادي مانشستر سيتي، للتعاقد مع مدافع الفريق الأول للكرة بنادي فياريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت شبكة ESPN الأمريكية، أن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا طالب من إدارة ناديه، فتح خط المفاوضات مع نادي فياريال، لضم المدافع الإسباني الدولي باو توريس، وتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.





وكان السيتي قد قدم عرض رسمي لضم باو توريس، يناير الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل لأسباب مالية.





وينوي مسؤولي نادي مانشستر سيتي سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد الللاعب، والتي تبلغ 45 مليون يورو.





وشارك باو توريس البالغ من العمر 23 عامًا، مع السيتي في 26 مباراة، بالموسم الحالي، سجل خلالهم هدف، فيما صنع 2 آخرين.



