"علمتنا درس".. موقف نجلاء بدر من أزمة شريف منير بعد نشره صورة ابنتيه (فيديو)

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أعادت الفنانة نجلاء بدر، نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، لدعم الفنان شريف منير في أزمته الأخيرة.



وأرفقت نجلاء بدر الفيديو بتعليق: "كامل الاحترام لك ولأسرتك"، علمتنا درس وأتأخرنا شوية بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقه"، في إشارة منها إلى ضرورة عدم التزام الصمت حيال المسيئين للفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعرض شريف منير خلال اليومين الماضيين، لتجاوز مسئ من أحد متابعيه، بعدما قام بنشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" على حسابه الخاص على "إنستجرام".



ليقوم بعدها شريف منير بحذف صورة ابنتيه، ومن ثم تقدم ببلاغ لمباحث الانترنيت، ضد صاحب التعليق المسئ، قائلًا:"أنا امبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة فمسحتها".



وأضاف:"لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما انشرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هيتاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".



وقال شريف منير بمقطع الفيديو، الذي تناوله العديد من الفنانين والمتابعين له بالمشاركة مرة أخرى:" دول المذنبين، دول المتهمين، اللي عملوا المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لان الناس اللي شتموني بيكلموني بالدين، هما دول اللي أذوا الدنيا كلها البنتين الكبار أوي".



وأضاف: "بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر كل الناس اللي دعمتني، ودعمت فريدة وكاميليا، وأنا بشكركم على إحساسكم وشعوركم، اللي طالبه منكم النهاردة لازم يكون في وقفة قوية، لازم كلنا نبقى إيد واحدة، أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج ما تسكتوش، أعملوا بلاغ، الإهتمام غير طبيعي من قبل النيابة، والناس فارق معاها الموضوع جدا، وعايزين يساعدوا".



وأكمل شريف منير: "لازم نقول لا للسفالة، لا للقذارة، الناس دي مش عايزينها في حياتنا، لازم بقى تنشطوا شوية وتعملوا بلاغات متتالية لمباحث الانترنت، دول بناتي اللي اتهانوا عشان كنت بس فرحان بيهم، ولكن الرد هيكون جامد أوي، معلقًا على الفيديو:" لا للتنمر".







