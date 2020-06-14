نجم الأهلي يقترب من الرحيل لـ بيراميدز









يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.









وذكرت تقارير صحفية ان احمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب فى الرحيل لبيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمشاركة بصفة أساسية.





واكدت تقارير صحفية أن بيراميدز يرغب في ضم الشيخ حتي لو على سبيل الإعارة لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو القادم.



