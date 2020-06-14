موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:03 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو، المباراة التي تجمع بين فريقي ريال مدريد وإيبار، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وإيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتعود بطولة الدوري الإسباني من جديد، بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها المسابقة، منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام إيبار

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إيبار

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام إيبار، عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة.

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