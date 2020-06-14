موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد عبور ريال مايوركا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:02 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الصو
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، في الفوز على ريال مايوركا برباعية نظيفة بالدوري الإسباني.

واقتنص البلوجرانا فوزًا هامًا أمام مايوركا وسط أرضه وجماهيره، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

وعادت الحياة الرياضية مرة أخرى، للكرة الإسبانية بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي راح ضحيته العديد من الأرواح.

وتقدم أرتوو فيدال للبلوجرانا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، قبل أن يضيف برايثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 37، وأحرز الهدف الثالث جوردي ألبا في الدقيقة 79، ثم اختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 93.

موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على ريال مايوركا

ويستضيف برشلونة نظيره ليجانيس، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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