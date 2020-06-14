تعرف على أبرز المستفيدين من خطة التعايش مع كورونا

تشهد عدة قطاعات استفادة كبيرة من خطة التعايش مع كورونا وبعض هذه القطاعات كانت لديها خطط تأمينية لفترات طويلة تحسبًا لحدوث أي أزمات، ووضع خطط ناجحة على مدار السنوات الماضية، واستطاعت خلال أزمة كورونا أن تتعايش مع الأزمة وتحتفظ بتقدمها ونجاحها وبعض القطاعات عانت في بداية الأزمة، ولكن بدأت في التفكير بشكل مختلف خارج الصندوق لتواجه جميع التحديات، وتتخطاها وتستطيع أن تتعايش مع أزمة كورونا وتلتزم في نفس الوقت بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا





وترصد بوابة " الفجر " أبرز القطاعات المستفيدة من خطة التعايش مع كورونا في السطور التالية:





- قطاع البترول:

يعتبر قطاع البترول من أبرز القطاعات المستفيدة من خطة التعايش مع كورونا، حيث قام بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المُستهلكة، واستطاع أن يرتقي بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين سواء في الحصول على الوقود بسهولة ويسر، وتوفير أسطوانات البوتاجاز خاصة في الشتاء أثناء الطقس شديد البرودة، وزادت مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، وأنشئت مراكز في عدد من المدن العمرانية الجديدة إلى جانب التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات بالجمهورية، وفيما يتعلق بتوفير احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار تم ربط كل المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الإلكترونية بهيئة البترول، بهدف عدم تسريب أو تهريب أي منتجات واستطاع قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، ولم يتأثر بأزمة كورونا واستطاع أن يستفيد من خطة التعايش مع أزمة كورونا الحالية.





- القطاع العقاري:

ومن القطاعات التي ستحقق استفادة كبيرة من خطة التعايش مع كورونا القطاع العقاري، من خلال إضافة المعارض العقارية الإلكترونية للسوق العقاري، والتي ستحقق استفادة كبيرة حيث تساعد العملاء على التواصل بشكل أسرع مع الشركات، وقام بتدعيم هذه الفكرة عدد كبير من رؤساء الشركات العقارية.





ومن جانبه صرح المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو، أن المعارض العقارية الإلكترونية تعد فكرة رائعة حيث انها تعتبر إضافة للسوق العقاري المصري مؤكداَ أن الفترة السابقة أقبل عدد كبير من المواطنين على استخدام شبكة الإنترنت وارتفع الاستخدام بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستعود الحياة بشكلها الطبيعي في كل المشروعات العقارية والعمل بكل الطاقة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري سوق مفتوح وله القدرة على تنظيم نفسه بنفسه في الفترة المقبلة.





- قطاع الثروة الحيوانية والداجنة:

ومن القطاعات التي وصلت لمرحلة الاقتراب من الاكتفاء الذاتي هو قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، حيث صرح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه لأول مرة يحدث بشكل متوازي مع كل القطاعات حصر أعداد الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موضحًا أن المستفيد الأكبر من هذا هم صغار المربين، لافتًا إلى أن القطاع يقترب من الاكتفاء الذاتي من الدواجن بعد أن تم اتخاذ كل التدابير الوقائية للحد من تفشي العدوى بكوفيد 19.





- القطاع الغذائي:

ومن القطاعات التي استفادت بشكل ضخم من خطة التعايش مع كورونا هو القطاع الغذائي، حيث حققت شركات القطاع الغذائي مكاسب طائلة وقد ارتفع الطلب على كافة السلع الغذائية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحسب ما صرحت به الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات الموجودة في البورصة أن المكاسب التي حققتها في الربع الأول من عام 2020 شهدت ارتفاعا عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تنتج الألبان والجبن والعصائر والمخبوزات.





- قطاع مشروعات المواد الطبية: