خاص.. لـ"الفجر الفني" إيمي سمير غانم تكشف حقيقة طلاقها من حسن الرداد









وشاركهما فى البطولة، الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، والمسلسل من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام أخبار تفيد بانفصال الفنانة إيمى سمير غانم، عن زوجها الفنان حسن الرداد، بعد زواج استمر لأربعة أعوام ونصف العام.وكشفت إيمى سمير غانم لـ"الفجر الفني" حقيقة خبر الانفصال، قائلة إن كل ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ماهو إلا شائعات ولا يمت للحقيقة بالشيء وأبعد ما تكون عن الواقع.يذكر أن آخر الأعمال التى جمعت الفنانة إيمى سمير غانم بزوجها حسن الرداد، مسلسل "عزمى وأشجان" عام 2018.