بسمة وهبة تحذر من صفحة مزورة منسوبة لها تسيئ لـ أبو هشيمة وياسمين صبري

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، بإن هناك شخص ينتحل شخصيتها من خلال حساب مزيف ويهاجم الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام": "في مرض خطير منتشر جدًا اليومين دول خدوا بالكم
أنا مش عارفة أهل الشر اللي مرة يتنمروا ومره يعملوا صفحات باسمنا". 

وأضافت انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط ! مش فاهمة مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل (صفحة مزيفة) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمة".

ووجهت حديثها لمن يقفون وراء هذه الصفحات قائلة لهم: "انتوا شكلكم شبكة موجهة على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا! الواحد قِرف منكم خلاص .. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر".


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