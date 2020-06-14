ليفربول يجهز لخطف ثنائي وولفرهامبتون

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام من ليفربول بشأن التعاقد مع ثنائي وولفرهامبتون، خلال انتقالات الصيف المقبل.





حيث يرغب ليفربول في الحصول على خدمات الثنائي روبن نيفيز وأداما تراوري، مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني.





يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يريد تجديد دماء الفريق في وسط الملعب.





وتأتي تلك الرغبة بسبب عدم موافقة جيني فاينالدوم على التمديد حتى الآن، رغم أن عقده ينتهي في صيف الموسم المقبل.





يشار إلى أن هناك عدم وضوح في الرؤية حول مستقبل الغيني نابي كيتا، الذي تعرض للعديد من الإصابات بقميص الريدز.



