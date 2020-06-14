كارتيرون يُحبط إنتقال بابل إلى الزمالك لهذا السبب !









تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





كارتيرون يرفض ضم بابل





توجه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطلب إلى لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بشأن التعاقد مع الأنجولي آري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع وكيل اللاعب الأنجولي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون الوصول إلى اتفاق نهائي.





وتحدثت تقارير صحفية عن ابتعاد آري بابل ابتعد عن حسابات الزمالك بعدما كان المرشح الأول للانضمام إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي.





وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك أجلت حسم التعاقد مع بابل بعدما كان هناك اقتراح بتوقيعه إلكترونيًا.



