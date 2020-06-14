كارتيرون يُحبط إنتقال بابل إلى الزمالك لهذا السبب !

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:39 ص
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف


تخطط إدارة نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

كارتيرون يرفض ضم بابل 

توجه باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطلب إلى لجنة الكرة بالقلعة البيضاء بشأن التعاقد مع الأنجولي آري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع وكيل اللاعب الأنجولي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون الوصول إلى اتفاق نهائي. 

وتحدثت تقارير صحفية عن ابتعاد آري بابل ابتعد عن حسابات الزمالك بعدما كان المرشح الأول للانضمام إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير أن إدارة الزمالك أجلت حسم التعاقد مع بابل بعدما كان هناك اقتراح بتوقيعه إلكترونيًا.

من جانبه طلب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تأجيل حسم الأمر لحين اجتماعه بالجهاز المعاون ومناقشة كل الأسماء المطروحة للانضمام إلى الفريق واختيار الأفضل منها.

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