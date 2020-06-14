أرسنال يستهدف ضم نجم برشلونة









أشارت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة خلال الفترة المقبلة.









وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أرسنال عزز اهتمامه مرة أخرى بضم كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وتابعت الصحيفة، أن برشلونة موافق على إعارة كوتينيو مقابل 10 مليون يورو في الموسم الواحد.









وأشارت الصحيفة، أن مشكلة أرسنال تظل في راتب كوتينيو البالغ 250 ألف إسترليني أسبوعيًا.



