غدا عرض أولى حلقات مسلسل "الشك" المرتقب لقصي الخولي

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

انتهي الفنان السوري قصي الخولي من تصوير مشاهده في مسلسل "الشك"، المقرر عرضه على المنصة الرقمية "شاهد"، وتعرض أولى حلقاته غدًا.

ويتكون المسلسل من 14 حلقة، يجسد خلالها "قصي" دور "رسام" غريب الأطوار، وتحتوي أحداث المسلسل على كم من الإثارة والتشويق.

وفي سياق آخر كان الخولي قد أعلن اعتذاره في أحد البرامج التلفزيونية، عن عدم المشاركة في فيلم "ماكو"، بعد أن تم التعاقد على العمل، ليكون اللبناني نيقولا معوض بديلًا عنه.

وبرر اعتذاره بسبب الإصابة التي تعرض لها في ذراعه اليمنى، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم، موضحًا أنه تأخر في إجراء الجراحة، وهو ما استدعى أن يخضع أولًا لعلاج طبيعي قبل الخضوع للعملية، ولأن أغلب مشاهده تحت الماء لم يستطع الاستمرار في الفيلم.


أخبار تهمك

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أبريل

منذ ساعة و 15 دقيقة

رد صادم من الأهلي بشأن التصويت على استكمال مسابقة الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 8 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

10:54 م

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

01:18 ص

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم