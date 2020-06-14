غدا عرض أولى حلقات مسلسل "الشك" المرتقب لقصي الخولي





انتهي الفنان السوري قصي الخولي من تصوير مشاهده في مسلسل "الشك"، المقرر عرضه على المنصة الرقمية "شاهد"، وتعرض أولى حلقاته غدًا.ويتكون المسلسل من 14 حلقة، يجسد خلالها "قصي" دور "رسام" غريب الأطوار، وتحتوي أحداث المسلسل على كم من الإثارة والتشويق.وفي سياق آخر كان الخولي قد أعلن اعتذاره في أحد البرامج التلفزيونية، عن عدم المشاركة في فيلم "ماكو"، بعد أن تم التعاقد على العمل، ليكون اللبناني نيقولا معوض بديلًا عنه.وبرر اعتذاره بسبب الإصابة التي تعرض لها في ذراعه اليمنى، وكان عليه أن يجري عملية جراحية في وقت تصوير الفيلم، موضحًا أنه تأخر في إجراء الجراحة، وهو ما استدعى أن يخضع أولًا لعلاج طبيعي قبل الخضوع للعملية، ولأن أغلب مشاهده تحت الماء لم يستطع الاستمرار في الفيلم.