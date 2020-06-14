رد صادم من الأهلي بشأن التصويت على استكمال مسابقة الدوري المصري









أعلنت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن نيتها في اتباع نظام التصويت من أندية الدوري المصري الممتاز على استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم من عدمه في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أشار إلى احتمالية عودة مسابقة الدوري المصري في منتصف شهر يونيو الجاري ولكن رفضت العديد من الأندية ذلك الأمر بسب تدهور الأوضاع حاليا في مصر وازدياد حالة الإصابة بفيروس كورونا.





ولكن أكد النادي الأهلي على رفضه التام لتطبيق نظام التصويت الذي يرغب الاتحاد المصري لكرة القدم في تطبيقه لحسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنه من مصلحة أندية الدوري أنه يتم استكمال مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بشكل طبيعي وعدم اتخاذ قرار بالإلغاء.





ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



