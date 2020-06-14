١٤ راهبة جديدة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي

ترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، السبت، يشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، صلوات طقس سيامة رهبنة ١٤ راهبة لدير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي من بين طالبات الرهبنة بالدير.





بدأت الصلوات بالعشية والتسبحة أعقبها طقس الرهبنة والقداس الإلهي، وأقيمت الصلوات بدون مشاركة شعبية كما هو معتاد في طقس الرهبنة، وطبقًا لقرار اللجنة الدائمة في المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمنع زيارة الأديرة ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.





الكنيسة تشكر "الوطنية للصحافة"

في سياق آخر، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا تشكر فيه الكنيسة الهيئة الوطنية للصحافة بعد تغيير غلاف العدد الذي أثار أزمة ونص البيان على الآتي: تشكر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة السيد كرم جبر، للخطوات الحازمة والسريعة التي اتخذتها، تعاملًا مع المعالجة الصحفية غير المنضبطة المنشورة في مجلة روز اليوسف ( عدد السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٠ )، مع تحويل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، وتغيير غلاف العدد الذي يحمل الإساءة.





تابع البيان: وتأمل الكنيسة في المستقبل مزيدًا من الانتباه والانضباط المهني والمعالجة الحكيمة في التعامل مع الأخبار الكنسية حفاظًا على التماسك الاجتماعي والمصالح العليا للدولة المصرية التي تحتاج منا جميعًا التضامن والتآخي والدفاع المخلص عنها.





أختتم: وتصلي الكنيسة من أجل مصر وأمنها وسلامها وخروجها من كل المصاعب والمخاطر التي تحيط بها.





كانت الكنيسة قد أصدرت بيانا رسميا بتوجيهات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذى استنكرت فيه الكنيسة غلاف أحدى المجلات القومية والذى جمع صورة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط البلد، وسكرتير المجمع المقدس السابق مع محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين تحت عنوان الجهل المقدس ! وذلك يرجع لرأي الأنبا رافائيل وتدوينة أعقبت تصريحات البابا تضمنت نص الصلاة التي يصليها الكاهن من أجل "الماستير" ملعقة التناول ومن ثم اعتبر الأقباط التدوينة مناوئة لتصريحات البابا تواضروس بشأن إمكانية تعديل الطقس فى ظل تفشى كورونا.





وبعد ساعات قليلة من انتشار الغلاف على "السوشيال ميديا"، أصدرت الكنيسة بيانًا رسميًا بتعليمات من البابا تواضروس تستنكر فيه "تطاول" مجلة قومية على الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط البلد، سكرتير المجمع المقدس السابق.