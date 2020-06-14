تطورات جديدة في صفقة أري بابل والزمالك

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:32 ص
أري بابل
أري بابل
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن باتريس كارتيرون قد طلب من لجنة الكرة بنادي الزمالك تأجيل صفقة اللاعب الأنجولى أري بابل وعدم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة إلا عندما يتحدث المدرب الفرنسي مع جهازه المعاون.

وكان لاعب اول اغسطس الإنجولي قريب من الإنضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن إدارة الزمالك قامت اليوم بتجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليستمر في قيادة الفريق الموسم القادم.

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