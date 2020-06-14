موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم بالدوري الاسباني والقنوات الناقلة









يستضيف اليوم الأحد نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.





وتذاع المباراة بين نادي ريال مدريد ضد إيبار علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.



