موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم بالدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:25 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي


يستضيف اليوم الأحد نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي ريال مدريد ضد إيبار علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 56 نقطة خلف المتصدر برشلونة صاحب المركز الأول الذي لديه 61 نقطة بينما يحتل نادي ايبار المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الاسبانية برصيد 27 نقطة.

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